Омбудсмен Азербайджана сделала обращение по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики сделала видео-обращение в связи с Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Как сообщает Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена, в обращении говорится:

«Организация Объединенных Наций провозгласила 4 апреля Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием​.

Государства продолжают работать с ООН и другими соответствующими организациями по созданию и развитию потенциала для осуществления деятельности, связанной с разминированием в странах, где мины и взрывоопасные пережитки войны представляют собой серьезную угрозу для здоровья и жизни гражданского населения.

Как Уполномоченный по правам человека, я выражаю глубокую озабоченность тем, что сегодня гражданские лица и военнослужащие Азербайджана сталкиваются с серьезной угрозой для жизни и здоровья из-за немаркированных мин, установленных Арменией на территории нашей страны во время оккупации. Несмотря на неоднократные призывы к Армении предоставить карты минных полей, эта страна не проявила никакого желания к сотрудничеству в этой области.

Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года положило конец боевым действиям между Арменией и Азербайджаном. Настало время обеспечить безопасную и мирную жизнь на освобожденных землях. Азербайджан прилагает значительные и решительные усилия в этом направлении. Однако около миллиона вынужденных переселенцев все еще не могут вернуться в свои родные дома из-за мин, заложенных Арменией на этих обширных территориях.

В результате разорвавшихся мин на освобожденных землях уже погибли 20 граждан Азербайджана, в том числе 12 мирных жителей, 85 человек, в том числе 17 мирных жителей, получили тяжелые ранения. Мины заложены преимущественно в жилых районах, возле рек, дорожных переходов и кладбищ, что в свою очередь является грубым нарушением Женевских конвенций 1949 года и Дополнительного протокола I.

Мы все еще ожидаем, что Армения безоговорочно выполнит свои обязательства по разминированию и будет содействовать налаживанию прочного мира в регионе и уважению прав человека.

Подтверждая нашу озабоченность в связи с немаркированными минами и их потенциальной угрозой для человеческой жизни, мы призываем все соответствующие международные организации осудить Армению за отказ предоставить карты минных полей и предпринять соответствующие шаги в этом направлении».