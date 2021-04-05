Мины наносят серьезный ущерб окружающей среде - Хикмет Гаджиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Мины наносят серьезный ущерб окружающей среде.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в связи с Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, окружающую среду загрязняют вредные вещества, содержащиеся в минах и неразорвавшихся боеприпасах.

Армения уклоняется от выполнения своих международных обязательств. Непредоставление Арменией Азербайджану карт минных полей приводит к гибели, тяжелым ранениям людей и в то же время наносит серьезный ущерб окружающей среде, сказал Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)