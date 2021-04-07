Глава МИД Азербайджана встретился с послом Турции (ФОТО)

Политика 7 апреля 2021 17:56 (UTC+04:00)
Глава МИД Азербайджана встретился с послом Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов седьмого апреля принял чрезвычайного и полномочного посла Турции Эркана Озорала в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление пресс-службы МИД Азербайджана, с удовлетворением отметив роль Эркана Озорала как посла в развитии отношений на высоком уровне между двумя братскими странами, министр Джейхун Байрамов поблагодарил его за вклад в это дело.

Отметив высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией, что, по его словам, возлагает еще большую ответственность, в том числе, и на послов, министр подчеркнул, что за время своей дипломатической миссии в Азербайджане Эркан Озорал успешно справлялся с этой важной задачей и осуществлял успешную деятельность в качестве посланника братской Турции в исторический для нашей страны период.

Эркан Озорал сказал, что он гордится тем, что был послом в очень важное для Азербайджана время. Посол Турции выразил признательность за высокое внимание и сотрудничество, проявленные к нему во время его дипломатической деятельности в Азербайджане. С удовлетворением отметив отмену визового режима между двумя странами, в связи с чем граждане Азербайджана смогут ехать в Турцию по удостоверениям личности, посол назвал это проявлением братских отношений между двумя государствами.

Министр Джейхун Байрамов выразил уверенность, что Эркан Озорал с большим профессионализмом будет выполнять свою работу и на очередной должности, и пожелал послу успехов в его будущей деятельности.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Глава МИД Азербайджана встретился с послом Турции (ФОТО) - Gallery Image
Глава МИД Азербайджана встретился с послом Турции (ФОТО) - Gallery Image
Глава МИД Азербайджана встретился с послом Турции (ФОТО) - Gallery Image
Глава МИД Азербайджана встретился с послом Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Глава МИД Азербайджана встретился с послом Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Глава МИД Азербайджана встретился с послом Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Глава МИД Азербайджана встретился с послом Турции (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана встретился с послом Турции (ФОТО)
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