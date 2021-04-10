Узбекистан готов активно участвовать в восстановлении освобождённых территорий Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Узбекская сторона готова активно участвовать в восстановлении освобождённых территорий Азербайджана.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал руководитель Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) Узбекистана Асаджон Ходжаев, выступая на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку.
По его словам, лучшие специалисты страны будут способствовать восстановлению и развитию инфраструктуры освобожденных территорий в ближайшее время.
«Узбекская сторона заинтересована в сотрудничестве с тюркоязычными странами и готова развивать их в любых направлениях», - сказал он.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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