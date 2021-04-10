Новый законопроект о медиа поспособствует развитию этой сферы - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработан новый законопроект "О медиа".

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, выступая на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку, сообщает в субботу Trend.

По его словам, при подготовке законопроекта был использован опыт Турции: "В нем отражен ряд важных вопросов. Новый законопроект поспособствует развитию этой сферы".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)