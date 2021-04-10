Отмечается 29-я годовщина образования военной полиции минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Отмечается 29-я годовщина образования военной полиции министерства обороны Азербайджана, сообщает в субботуTrend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Согласно информации, эта структура, созданная приказом министра обороны в 1992 году, прошла трудный и славный путь. В ходе морально-психологической подготовки личного состава военной полиции основные усилия были направлены на воспитание волевых качеств и решимости в деле защиты интересов государства и народа, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, готовности выполнять поставленные задачи в любых условиях.

"Личный состав военной полиции принимал активное участие в освобождении наших земель и достойно выполнил поставленные задачи в ходе Отечественной войны. В настоящее время военнослужащие подразделений военной полиции участвуют в обеспечении безопасности в населенных пунктах и местах дислокации войск на освобожденных территориях. Наряды военной полиции несут круглосуточную службу на стационарных и подвижных постах в населенных пунктах и на маршрутах движения военного транспорта, осуществляют пропускной режим и контроль за соблюдением военнослужащими распорядка дня в ходе несения службы и боевого дежурства. Военной полицией организуются патрулирование и охрана важных военных объектов на контрольно-пропускных пунктах, развернутых на различных направлениях, ведётся учет въезжающей на территорию техники, а также обеспечение сопровождения колонн", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)