Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Азербайджан с рабочим визитом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля прибыл в Азербайджан с рабочим визитом.

Как сообщает во вторник Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Беларуси был выстроен почетный караул.

Главу Белорусского государства в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.