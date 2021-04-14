Венгерские компании, возможно, примут участие в бизнес-форуме по восстановлению Карабаха

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что венгерские компании примут участие в бизнес-форуме по восстановлению Карабаха.

Об этом, как передает в среду Trend со ссылкой на EURACTIV, заявили в Тюркском совете.

Планируется, что бизнес-форум будет организован Тюркским советом в мае в Баку.

Торгово-промышленная палата Тюркского совета проведет это мероприятие для налаживания «партнерских отношений между бизнес-сообществами стран-участниц организации и стран-наблюдателей» после того, как входящие в совет государства заявили о готовности принять активное участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

(Редактор: Константин Шапиро)