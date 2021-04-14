Президент Ильхам Алиев: Виновником того, что произошло с Арменией, является именно руководство Армении

БАКУ /Trend/ - Виновником того, что произошло с Арменией, является именно руководство Армении, которое на протяжении 20 лет вело страну к пропасти.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для печати с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

«Прежние правители Армении - главные виновники этого унизительного поражения и полного разгрома армянской армии, которыми закончилась Вторая Карабахская война. Мы хотим перевернуть страницу, мы нацелены на укрепление мер доверия и транспортно-логистические проекты, которые сегодня обсуждаются и в рамках трехсторонней рабочей группы Азербайджан-Армения-Россия на уровне вице-премьеров, и в рамках наших консультаций с соседними странами - Турцией и Ираном. Таким образом, Зангезурский коридор становится реальностью. Мы рассчитываем на многостороннее сотрудничество», - сказал глава государства.