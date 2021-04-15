Мы вновь подтвердили стратегический характер отношений между Беларусью и Азербайджаном – Александр Лукашенко

БАКУ /Trend/ - Мы вновь подтвердили стратегический характер отношений между Беларусью и Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, выступая с заявлениями для печати с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Я искренне благодарю, уважаемый Ильхам Гейдарович, за ту дружескую атмосферу, которая окружала традиционно нашу государственную делегацию во время этого визита. В ходе диалога мы вновь подтвердили стратегический характер отношений между Беларусью и Азербайджаном и констатировали то, что у нас практически нет никаких расхождений по международной повестке дня. Наши оценки обстановки в мире полностью совпадают, есть ясность относительно дальнейших совместных действий в условиях кризиса мировой экономики, пандемии и, самое главное, неоднозначных прогнозов на перспективу. Мы не знаем, что будет завтра, послезавтра и т.д.

В последнее время мы заметно продвинулись в отношениях. Очень ценю открытую и доброжелательную атмосферу встреч с моим другом. Так было у нас всегда. Он говорил о том, что мы регулярно навещаем наши государства. Я пятый раз здесь. Пять раз в Беларуси Ильхам Гейдарович был с официальными визитами для решения тех или иных вопросом.

Мы искренне приветствуем договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе», - сказал Лукашенко.