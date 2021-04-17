Армяне сфальсифицировали, разрушили албанские храмы - замглавы Албано-удинской религиозной общины Азербайджана (ФОТО)

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Армяне во время оккупации азербайджанских земель сфальсифицировали, уничтожили, присвоили албанские храмы.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал заместитель главы Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Рафик Данакари в ходе поездки членов общины в село Туг Ходжавендского района.

Он отметил, что сегодня - святой день

"Было приятно впервые посетить этот монастырь. В то же время было грустно потому, что мы увидели, как армяне сфальсифицировали, разрушили и присвоили все это. Но несмотря на это, мы сегодня совершаем здесь обряды на удинском языке, зажигаем свечи, читаем молитвы", - сказал Данакари.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)