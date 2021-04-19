Президент Ильхам Алиев поинтересовался электроснабжением освобожденных территорий

Политика 19 апреля 2021 17:14 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев поинтересовался электроснабжением освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - 19 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированных подстанций «Говсан» и «Маштага».

После открытия Президент Ильхам Алиев поинтересовался электроснабжением освобожденных территорий.

Президент Ильхам Алиев: Как идет работа в Карабахе?

Президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Баба Рзаев: Прекрасно, Шуша готова. Она также готова к открытию. Я докладывал, что линия номер два готова.

Президент Ильхам Алиев: Знаю, линию проложили.

Баба Рзаев: Готов Шукюрбейли, готова Шуша. Готова линия подстанции «Физули», через полтора месяца и сама она будет готова.

Президент Ильхам Алиев: А каково состояние разрушенных армянами гидроэлектростанций? Как там идут дела?

Баба Рзаев: Господин Президент, через неделю я представлю Вашему высокому вниманию «Суговушан 1» и «Суговушан 2», они готовы, мы их запустили, идет тестирование.

Президент Ильхам Алиев: А как Кяльбаджарский район?

Баба Рзаев: Там были проведены некоторые исследования, но мы не определились. Дорожный вопрос - доставка туда оборудования – вызывает определенные проблемы. Однако строительство подстанции продолжается.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас погодные условия улучшились. Наверное, в мае будет проще добраться туда.

Баба Рзаев: Мы проложим туда из Дашкесана, Мурова линию почти из 200 опор, 100 из них уже установлены. Мы прошли самый сложный участок.

Президент Ильхам Алиев: А электроснабжение военнослужащих, проходящих службу там, на освобожденных землях, нормальное?

Баба Рзаев: Подается везде.

Президент Ильхам Алиев: И в Шуше круглосуточно нет никаких проблем?

Баба Рзаев: Нет, круглосуточно.

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