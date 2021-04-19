Зверства, совершенные армянами, не имеют аналогов - Арье Гут (ВИДЕО)

АГДАМ /Trend/ - Группа израильских журналистов прибыла в освобожденный город Агдам.

Журналист, известный общественно-политический активист Арье Гут в беседе со спецкором Карабахского бюро Trend сообщил, что пришел в ужас от увиденного в Агдаме.

"Мы много слышали о зверствах и актах вандализма армян. Но поездка сюда, непосредственное ознакомление с ситуацией на месте нас действительно потрясли. Нас охватил ужас. Зверства, совершенные армянами, не имеют аналогов", - сказал он.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)