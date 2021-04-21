Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гаджигабульского промышленного квартала (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 20 апреля состоялось открытие Гаджигабульского промышленного квартала.

Как сообщает Trend, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Вначале глава государства ознакомился с заводом "Азермаш", расположенным в промышленном квартале.

Было отмечено, что данное предприятие способно производить 1500 грузовиков и автомобилей специального назначения.

Президент Ильхам Алиев: Сколько они стоят?

Председатель правления Ассоциации производителей машин и оборудования Эмин Ахундов: От 17 тысяч до 130 тысяч манатов, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Когда предусмотрено производство автомобилей на первом этапе?

Эмин Ахундов: В ближайшее время – в течение одного-полутора месяцев.

Президент Ильхам Алиев: То есть, сразу же?

Эмин Ахундов: Да, господин Президент.

Отметим, что в дальнейшем завод будет не только обеспечивать потребности внутреннего рынка, но и повышать экспортный потенциал.

Глава государства ввел предприятие в действие.

Предприятие обеспечит занятость более 100 человек в Гаджигабульском районе. На заводе планируется реализация проектов совместно с Узбекистаном и Россией. Таким образом, сдача предприятия в эксплуатацию не только внесет большой вклад в экономическое развитие региона, но и сыграет важную роль в формировании автомобильной промышленности в нашей стране.

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Одним из предприятий, созданных в Гаджигабульском промышленном квартале, является завод по производству оборудования для строительных материалов Elberg. Данное предприятие является первым опытом в Азербайджане.

Ознакомившись с заводом, глава государства ввел предприятие в действие.

Было сообщено, что здесь будет осуществляться проектирование и возведение заводов по производству строительных материалов – гипса, извести, кирпича, алчипана и пр.

Президент Ильхам Алиев: В Карабахской зоне также будут функционировать промышленные парки. В настоящее время Министерство экономики работает над этим вопросом. В Карабахской зоне обязательно должны быть созданы такие предприятия, чтобы мы обеспечили людей работой, а также максимально использовали потенциал этой зоны.

Предприятие способно в течение года сдать "под ключ" два завода. С началом его функционирования, наряду с частичным обеспечением потребностей в производственном оборудовании и установках в стране, появятся также новые экспортные возможности.

Предприниматель Эльхан Баширов сказал: В первую очередь мы хотели создать здесь производственный участок, чтобы открыть рабочие места в Гаджигабуле. Наша работа заключается в производстве строительных материалов. Здесь нет сырья, поэтому мы решили создать заводы по производству строительных материалов. Этот проект реализуется в Азербайджане впервые. Мы будем работать по принципу сдачи "под ключ". Такая практика в мире существует.

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Затем Президент Ильхам Алиев открыл предприятие по производству пластиковой посуды для воды Uyusal Ambalaj.

Было отмечено, что на предприятии ежегодно планируется производить 350 тысяч емкостей для посуды различного объема. Компания, функционирующая в Азербайджане уже 15 лет, будет производить свою продукцию уже в Гаджигабульском промышленном квартале.

Касаясь качества и стоимости продукции, Дженгиз Айгер сказал: Мы продаем посуду предприятиям по производству воды в Азербайджане. Необходимости приобретать продукцию на внешнем рынке уже не будет. Местное производство скажется и на ценах. Есть преимущества также в качестве и стоимости.

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Еще одним резидентом Гаджигабульского промышленного квартала является завод Plasstech. Предприятие способно производить 600-900 тонн легкой тары в год.

Президент Ильхам Алиев: Какова потребность?

Предприниматель: У нас потребность примерно 500 тонн. В стране высокая потребность.

Президент Ильхам Алиев: У нас есть еще одна компания по производству тары. Я был и на их предприятии.

Глава государства ввел предприятие в действие.

Отметим, что эта тара используется при перевозке и расфасовке сельскохозяйственной продукции.

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Одно из предприятий, сданных в эксплуатацию в промышленном квартале, - завод AzAgromila, занимающаяся производством удобрений.

Ежегодно на предприятии будет производиться 600 тысяч тонн удобрений.

Президент Ильхам Алиев ввел предприятие в действие.

Отметим, что при выборе промышленного квартала предприниматели больше всего обращают внимание на его благоприятное расположение с точки зрения географии и инфраструктуры.

Предприниматель Рамазан Карашахир сказал: Гаджигабульский промышленный квартал расположен недалеко от Алятского порта. Создавая наше предприятие, мы учли этот фактор. На нашем предприятии производятся органические удобрения.

Напомним, что в целом в Гаджигабульском промышленном квартале построено 10 предприятий по различным производственным отраслям, предприниматели привлекли к реализации данных проектов инвестиции на сумму 45,44 миллиона манатов. В промышленном квартале планируется создать по имеющимся проектам 364 рабочих места.

Министр экономики Михаил Джаббаров отметил, что индустриализация в нашей стране, наряду с крупными городами, охватывает уже и регионы. На сегодняшний день в действующие промышленные кварталы вложены инвестиции в размере более 73 миллионов манатов, открыты 286 рабочих мест. Резиденты осуществили продажу продукции на сумму более 96 миллионов манатов.