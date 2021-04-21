Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии «Шамахинского агропарка Азерсун» (ФОТО) (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия 20 апреля 14:47)

БАКУ /Trend/ - 20 апреля в Гаджигабуле состоялось открытие "Шамахинского агропарка Азерсун".

Как сообщает Trend, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства был проинформирован об агропарке.

Было отмечено, что предприятие состоит из двух частей – посевных площадей и животноводческого комплекса.

В животноводческом комплексе содержатся 5000 голов крупного рогатого скота, в том числе 2000 голов скота молочного направления. Суточное производство молока составляет 50 тонн. Предприятие со следующего года планирует вырастить 1000 голов племенных телок. В комплексе впервые в Азербайджане осуществлена пересадка эмбриона.

На принадлежащих агропарку 4200 гектарах посевной площади выращиваются пшеница, ячмень, сахарная свекла, кукуруза, клевер и различные виды овощей. При создании агропарка предусматривалось установление современной системы орошения. Для орошения были созданы два искусственных озера общей вместимостью 2,6 миллиона кубометров. На территории установлена ирригационная система с использованием новейших технологий. В агропарке, в который вложены инвестиции в размере 77 миллионов манатов, постоянной работой обеспечены 200 человек. В сезон число работников достигает 500 человек.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с животноводческим комплексом агропарка и искусственным озером.