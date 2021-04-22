Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном – ГПС

БАКУ /Trend/ - После посещения Зангезура премьер-министром Армении Николом Пашиняном 21 апреля Армения совершила провокации на государственной границе с Азербайджаном, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-центр азербайджанской Государственной пограничной службы (ГПС).

Вечером того же дня армянские военные подвергли обстрелу подразделения ГПС Азербайджана в селе Сеидлер Зангиланского района близ границы с Арменией и позиции подразделений Погранслужбы Федеральной службы безопасности России, несущих службу на этом направлении с армянской стороны.

В связи с произошедшим российские пограничники обратились к азербайджанским коллегам, призвав их не реагировать на инцидент, так как, по их словам, лица, совершившие провокацию, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Учитывая обращение российской стороны, азербайджанские пограничники проявили сдержанность и не открыли ответный огонь.

После произошедшего азербайджанская сторона была проинформирована о том, что совершивших провокацию армянских военнослужащих удалили с территории.

Также в тот же день группа лиц, движущихся на 30-40 автомобилях к государственной границе Азербайджана в направлении села Шурнух Губадлинского района, скандировала антиазербайджанские лозунги на армянском языке.

ГПС Азербайджана заявляет, что в случае повторения подобных провокаций будут приняты самые жесткие ответные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)