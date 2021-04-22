На заседании Правления ПЕА будет рассмотрен вопрос в связи с Гусейнбалой Мираламовым

БАКУ /Trend/ - Завтра на заседании правления правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) будет рассмотрен вопрос в связи с действиями Гусейнбалы Мираламова.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе партии, неэтичное поведение члена Совета ветеранов ПЕА, председателя Хатаинской районной организации партии Гусейнбалы Мираламова на видеозаписях, распространенных в социальных сетях, вызвало серьезное обсуждение в обществе.

Было отмечено, что эти действия Гусейнбалы Мираламова были строго осуждены членами политической партии, которую он представляет.

«Выходящие за рамки этики действия Гусейнбалы Мираламова вызывают сожаление и осуждение у каждого члена партии "Ени Азербайджан". В течение дня во многих средствах массовой информации публиковались осуждающие комментарии отдельных представителей ПЕА. Оценка далекому от морально-духовных ценностей поведению Мираламова будет дана на завтрашнем заседании», – сказал пресс-секретарь ПЕА Гусейн Пашаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)