Парламент Азербайджана принял отчет Нацкоординатора по борьбе с торговлей людьми

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, сообщает в пятницу Trend.

Отчет был вынесен на обсуждение депутатов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Документ представил Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми, первый замминистра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов.

Отчет содержит информацию о преступлениях, связанных с торговлей людьми, а также мерах по борьбе с торговлей людьми.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)