Парламент Азербайджана принял отчет Нацкоординатора по борьбе с торговлей людьми
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, сообщает в пятницу Trend.
Отчет был вынесен на обсуждение депутатов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Документ представил Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми, первый замминистра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов.
Отчет содержит информацию о преступлениях, связанных с торговлей людьми, а также мерах по борьбе с торговлей людьми.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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