Правление ПЕА утвердило кандидатов в членство ЦИК Азербайджана
БАКУ / Trend/ - Сегодня правление правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) провело заседание, на котором были определены кандидаты в членство Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от правящей партии, составляющей большинство в Милли Меджлисе, сообщает в пятницу Trend.
Кандидатами стали Мазахир Панахов, Ровзет Гасымов, Гусейн Пашаев, Шаитдин Алиев, Рамиз Ибрагимов и Валида Кязымова.
Отметим, что в этом году истек срок полномочий членов ЦИК, поэтому орган формируется заново. Комиссия состоит из 18 человек, шесть из которых представляют ПЕА, шесть – независимых депутатов, еще шесть членов – партии, представленные в парламенте в меньшинстве.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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