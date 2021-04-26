Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот новоназначенного посла Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 26 апреля 2021 года принял копии верительных грамот новоназначенного посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи.

Как сообщили в понедельник Trend в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, поздравив Джахита Багчи с назначением, министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил крепкую дружбу, братство и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией.

Подчеркнув, что Джахит Багчи назначен послом в Азербайджане в особый период, министр сказал, что 30-летней оккупации части азербайджанских территорий был положен конец, и поддержка со стороны Турции законной позиции нашей страны в данном контексте вновь доказала, что Азербайджан и Турция – одна нация, два государства. Было отмечено, что началась новая эра дипломатического и политического взаимодействия между нашими странами в постконфликтный период.

Коснувшись вопроса о так называемом геноциде, министр Джейхун Байрамов довел до сведения турецкого посла, что представление этих событий в качестве «геноцида» не имеет ничего общего с реальностью и является способом политического давления.

Выразив благодарность Джейхуну Байрамову за прием, посол Джахит Багчи передал министру искренние приветствия главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Отметив, что турецко-азербайджанские отношения находятся на высшем уровне, турецкий посол подчеркнул важную роль дружественных и братских отношений между двумя лидерами в этом отношении. Он также добавил, что не пожалеет усилий для расширения сотрудничества в многостороннем формате, а также для дальнейшего развития уровня двусторонних отношений во время своего пребывания на должности посла.

Министр Джейхун Байрамов пожелал новоназначенному послу Турции в Азербайджане Джахиту Багчи успехов в его деятельности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)