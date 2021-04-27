Состоялось заседание подкомитета ЕС-Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В Баку 26–27 апреля состоялось 9-е заседание Подкомитета ЕС-Азербайджан по вопросам правосудия, свободы, безопасности, прав человека и демократии.

Как сообщили во вторник Trend в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, сопредседателями заседания стали заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамед-Гулиев и глава Отдела двусторонних отношений Восточного партнерства Европейской службы внешних связей Ричард Тиббельс.

В первый день заседания в области прав человека и демократии между сторонами были проведены обсуждения в связи с гражданскими, экономическими, политическими и социальными правами, национальными рамками в области защиты прав человека, а также по вопросам сотрудничества на международных форумах по защите прав человека. На следующий день состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам в сферах правосудия, свободы и безопасности, включая верховенство закона, судебную систему и сотрудничество в области правосудия, а также были обсуждены вопросы миграции, управления убежищами и границами, борьба с организованной преступностью и другой незаконной деятельностью, возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные территории.

В заседании помимо представителей 15 государственных органов и офиса Уполномоченного по правам человека Азербайджана, со стороны ЕС приняли участие делегаты Европейской службы внешних связей, сотрудники Генеральных директоратов по миграции и внутренним делам, по правосудию и потребителям, по занятости, социальным вопросам и инклюзивности, по расширению и добрососедству, а также представительства ЕС в Азербайджане.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)