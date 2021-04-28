Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Всемирного экономического форума в формате видеоконференции (ФОТО)(версия 2)

Политика 28 апреля 2021 20:31 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - 28 апреля по инициативе президента Всемирного экономического форума состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом форума Борге Бренде в формате видеоконференции.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службы главы государства, президент Всемирного экономического форума Берге Бренде передал главе государства приветствия учредителя и исполнительного председателя форума Клауса Шваба.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Клауса Шваба, просил передать и его приветствия учредителю и исполнительному председателю Всемирного экономического форума.

На встрече было отмечено осуществление долгосрочного плодотворного сотрудничества между нашей страной и Всемирным экономическим форумом, подчеркнуто, что в рамках данного сотрудничества Азербайджан принимает активное участие в ряде инициатив Всемирного экономического форума. Отмечено, что Азербайджан и Всемирный экономический форум успешно сотрудничают также в области развития ненефтяного сектора в нашей стране.

Президент Ильхам Алиев проинформировал Берге Бренде об инфраструктурных проектах, осуществляемых на освобожденных от оккупации территориях, привлечении инвестиций. Глава государства сообщил, что на этих территориях идет процесс реконструкции, предстоит грандиозная работа, будет полностью реконструирована обширная территория. Было отмечено, что сейчас усилия будут направлены в основном на реконструкцию территорий, и это также придаст импульс неэнергетическому сектору, экономике страны, в особенности, строительному сектору. Подчеркнув, что два дня назад был заложен фундамент сел, которые будут отстроены заново по концепции «умное село», глава государства сказал, что объявил освобожденные от оккупации территории «зеленой зоной», на данных территориях будет применяться концепция «умный город» и «умное село», готовятся генеральные планы для городов, реализуются инфраструктурные проекты, связанные с производством энергии, электроэнергией, строительством автомагистралей, железных дорог, аэропортов, и коснулся перспектив сотрудничества со Всемирным экономическим форумом в этой области.

В ходе беседы также были затронуты меры, принятые в Азербайджане в области борьбы с пандемией, увеличение в последние дни числа выздоровевших в стране было оценено как позитивный фактор. Было подчеркнуто, что в Азербайджане началась вакцинация, вакцинировано уже 14 процентов населения, отмечено, что по инициативе нашей страны приняты очень важные и глобальные меры, связанные с пандемией, что Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам. Доведено до внимания, что один из вопросов, поднятых нашей страной на национальном уровне и в качестве председателя Движения неприсоединения, связан со справедливым распределением вакцин в мире.

На встрече говорилось о деятельности аффилированного Азербайджанского центра сети центров 4-й промышленной революции Всемирного экономического форума. Глава государства выразил признательность за то, что первый такой центр в регионе СНГ был создан именно в Баку, отметил роль центра с точки зрения диверсификации экономики и продолжения реформ, а также привлечения инвестиций. Было подчеркнуто, что основа данного центра была заложена в 2020 году в Давосе подписанием Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде письма о намерениях. Для организации деятельности центра уже обеспечено тесное сотрудничество со Всемирным экономическим форумом. На первоначальном этапе проводится анализ, связанный с искусственным интеллектом и цифровой экономикой.

Президент Ильхам Алиев пригласил Берге Бренде посетить с визитом Азербайджан и ознакомиться с работой центра.

Подчеркнув, что в настоящее время мы уделяем огромное внимание обучению молодого поколения, что в последние годы появилось новое поколение обладающих знаниями людей, Президент Ильхам Алиев выразил Берге Бренде признательность за создание возможности для участия азербайджанской молодежи в качестве практикантов в инициативах и программах Всемирного экономического форума.

Отметив, что в нашей стране сложилась благоприятная среда для привлечения инвестиций, Берге Бренде подчеркнул, что азербайджанская молодежь совершенна, и выразил уверенность в том, что она внесет вклад в диверсификацию экономики Азербайджана.

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