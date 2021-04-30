В Армении крайне много призывов на почве нетерпимости и ненависти - глава МИД Азербайджана

Политика 30 апреля 2021 15:02 (UTC+04:00)
В Армении крайне много призывов на почве нетерпимости и ненависти - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Армении крайне много призывов и выступлений на почве нетерпимости и ненависти, а люди, призывающие к миру, считаются предателями.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что на протяжении многих лет армяне вели пропаганду на основе лжи и фальсификаций.

"Эта нетерпимость направлена не только против Азербайджана и Турции, она обрела более широкий размах. Армения - страна с наибольшим количеством призывов к антисемитизму. Каждый должен был понимать горькие последствия такого подхода, когда в центре Еревана был установлен памятник фашисту Нжде и террористам. Никто и никогда в мировой истории не извлекал выгоды из подобных действий. Чем раньше армянский народ, общество избавятся от этих представлений своих политиков и идеологов, тем лучше. Нужно смотреть в будущее, и Азербайджан - сторонник именно этого. Чем раньше народ Армении поймет это, тем больше будет возможностей для регионального развития, мира и безопасности", - сказал Байрамов.

Глава МИД Азербайджана добавил, что армянские радикалы нападают на представителей азербайджанской диаспоры и дипломатические представительства страны за рубежом, совершают оскорбительные действия.

"Одна из таких акций была проведена ими в Лос-Анджелесе, когда в центре города дашнаки из Федерации армянской молодежи и Национального комитета американских армян "казнили" манекен, завернутый в азербайджанский флаг, с призывами к этническому насилию. Это преступное деяние, и виновные должны быть наказаны. Мы решительно осуждаем подобные действия", - сказал Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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