Внесены изменения в устав Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в "Устав Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана", утвержденный указом за №1760 главы государства от 25 декабря 2017 года.