Тандем ПНФА-"Мусават" у власти вверг страну в хаос – Али Асадов

БАКУ /Trend/ - В 1993 году власть, представленная тандемом ПНФА-"Мусават", привела страну к хаосу. Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает в субботу Trend.

Премьер напомнил, что в начале лета 1993 года кризис в общественно-политической, экономической и военной сферах Азербайджана достиг своего пика. В стране царили безвластие и анархия. Народ, утративший веру в тогдашнюю власть, был в панике. Власть, представленная тандемом ПНФА-"Мусават", привела страну к хаосу. В результате событий, которые стали происходить с начала июня, в Азербайджане пролилась кровь и фактически началась гражданская война.

Он отметил, что в этой тяжелой ситуации народ обратился за спасением к Гейдару Алиеву.

«После многочисленных и настойчивых обращений азербайджанского народа, просьб самой власти, которая не могла найти выход из создавшейся ситуации, девятого июня 1993 года Гейдар Алиев вернулся из Нахчывана в Баку. В один из самых тяжелых моментов для независимости страны Гейдар Алиев вновь пришел на помощь и, приняв предложение тогдашней власти, согласился взять на себя руководство ради Родины и народа. Тот день стал поворотным для всех сфер Азербайджана. Был положен конец гражданской войне, решительно пресечены сепаратистские процессы, разоружены незаконные вооруженные формирования. В первые годы независимости в армии царили произвол, самоуправство, отсутствовала дисциплина. Под единым командованием Гейдар Алиев начал создавать дисциплинированную армию и в скором времени смог изменить ход войны», - сказал Асадов.

По словам премьера, проведя контрнаступательные операции под руководством Верховного главнокомандующего, азербайджанская армия нанесла тяжелые удары по противнику. Армянская армия после первых успешных военных операций ВС Азербайджана, проведенных для возвращения оккупированных территорий, была вынуждена прекратить огонь.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)