Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили память сынов Азербайджана, внесших неоценимый вклад в Победу над фашизмом
БАКУ /Trend/ - 9 мая исполняется 76 лет исторической Победе над фашизмом.
Как передает Trend, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева, посетив по этому случаю могилу дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, возложили цветы к памятнику, почтили память всех сынов Азербайджана, погибших в войне.
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили память сынов Азербайджана, внесших неоценимый вклад в Победу над фашизмом
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