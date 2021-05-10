Историческая победа в Отечественной войне еще раз подтвердила мудрость и дальновидность гения Гейдара Алиева – Мубариз Гурбанлы

Политика 10 мая 2021 16:57 (UTC+04:00)
Историческая победа в Отечественной войне еще раз подтвердила мудрость и дальновидность гения Гейдара Алиева – Мубариз Гурбанлы

БАКУ /Trend/ - Наш народ с уважением отмечает 98-летие со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, посвятившего свою славную и содержательную жизнь развитию Азербайджана, цели по достижению государством достойного места в мировом сообществе.

Масштабная деятельность Гейдара Алиева, выражающая национальные интересы и основанная на твердой воле и настойчивости, является ярким примером для нынешнего и будущих поколений. Достижение всестороннего развития во всех сферах жизни общества, в частности освобождение оккупированных Арменией территорий Азербайджана, были основными стратегическими целями политики Гейдара Алиева. Отстранение Гейдара Алиева от занимаемой должности в 1987 году в результате проармянской политики руководства ЦК СССР создало возможность для армян и их сторонников предпринять сепаратистские шаги против Азербайджана.

В то время Армения предприняла военную агрессию, воспользовавшись хаосом, анархией и неконтролируемым состоянием в обществе Азербайджана. То, что власть НФА-Мусават поощряла деятельность незаконных вооруженных формирований, вместо того чтобы создать национальную армию под единым командованием, вызвало у нашего народа сильное недовольство.

Когда 4 июня 1993 года Азербайджан столкнулся с угрозой гражданской войны, прежнее правительство, учитывая настойчивые требования народа и думая о собственной участи, было вынуждено пригласить Гейдара Алиева в Баку. Приход Гейдара Алиева к власти в 1993 году стал важным историческим событием в жизни азербайджанского народа и государства, была заложена основа национальной стратегии развития, охватывающей все сферы общества. Шаги, предпринятые Гейдаром Алиевым в направлении динамичного развития Азербайджана и урегулирования нагорно-карабахского конфликта, были поддержаны гражданами страны независимо от национальности, религиозных взглядов и традиций. Представители различных религиозных конфессий и этнических групп активно участвовали в укреплении гражданской солидарности и обеспечении общественно-политической стабильности, тесно сплотившись вокруг независимой азербайджанской государственности. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта стало одним из основных направлений внешней политики Гейдара Алиева. Таким образом, после прихода к власти Гейдар Алиев предпринял активные политические и дипломатические шаги для предотвращения агрессивной политики Армении, и именно по его инициативе Совет Безопасности ООН принял резолюции № 822, 853, 874 и 884.

В ходе Горадизских боев, длившихся с декабря 1993 года по начало января 1994 года, был освобожден ряд азербайджанских населенных пунктов, оккупированных Арменией. Следует отметить, что внешняя политика Азербайджана была сформирована на основе международно-правовых норм, уважения суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела государств. При проведении внешней политики было учтено геополитическое положение Азербайджана, особенности его отношений со странами мира, как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Укрепились отношения с региональными и международными организациями. Были приняты важные меры по информированию мирового сообщества об истории нагорно-карабахского конфликта и его последствиях.

В результате успешного продолжения Президентом Ильхамом Алиевым политического курса, определенного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, Азербайджан вступил в новый этап развития, что создало серьезную политическую, экономическую и морально-психологическую основу для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В войне, начавшейся 27 сентября 2020 года в результате военной провокации Армении против Азербайджана, наш народ в очередной раз стал свидетелем лидерских качеств Президента Ильхама Алиева, его принципиальной и решительной позиции, присущей победоносному полководцу, его успешной дипломатии в самых экстремальных условиях.

В ходе 44-дневной Отечественной войны под верховным командованием Президента Ильхама Алиева оккупированные территории Азербайджана были освобождены от армянских захватчиков. В основе этой славной победы, являющейся одной из самых ярких и памятных страниц в истории нашего народа, стояли как лидерские качества Президента Ильхама Алиева, так и исходящие из этих качеств успехи в социально-экономической, политической, культурной, военной сферах, а также достижения во внешней политике. В период Отечественной войны азербайджанский народ продемонстрировал солидарность с политикой, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. В очередной раз стало ясно, что шаги, предпринятые Президентом Азербайджана для обеспечения национального единства и создания атмосферы доверия между различными общественно-политическими силами, еще больше укрепляют его образ дальновидного и мудрого лидера в общественном мнении. Еще до начала Отечественной войны наш народ продемонстрировал солидарность с политикой Президента Ильхама Алиева в вопросе предотвращения военных провокаций со стороны армян.

Высокий дипломатический профессионализм Президента Азербайджана в интервью ведущим мировым СМИ с целью доведения правды до международного сообщества во время 44-дневной Отечественной войны обеспечил нашу победу в информационной войне. В войне, разразившейся в результате нарушения Арменией режима прекращения огня, азербайджанская армия уничтожила вооруженные силы противника. По случаю этой победы Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал: «Для меня никогда не было более важной задачи, чем освобождение земель. Я посвятил этому весь период своего президентства. За каждым решением стояла эта цель – приблизит этот шаг нас к победе или нет. Я говорил, что каждый из нас должен ежедневно приближать победу. Приблизили, подготовились, пришли и нанесли поражение врагу, уничтожили его».

Победа азербайджанской армии в войне является логическим следствием высоких лидерских качеств Президента Ильхама Алиева, дальновидной политики, основанной на национальных интересах и единстве народа и армии. Выиграв Отечественную войну, Азербайджан создал новую геополитическую реальность в регионе, выполнил требования четырех известных резолюций Совета Безопасности ООН, которые почти 30 лет оставались на бумаге. Как видно, успехи, достигнутые за время правления Гейдара Алиева во всех сферах жизни общества, в частности шаги, предпринятые в области строительства армии, активной дипломатической борьбы за урегулирование нагорно-карабахского конфликта, укрепили Азербайджан как независимое государство и принесли ему высокую репутацию в мировом сообществе.

Историческая победа во Второй Карабахской войне благодаря навыкам Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева как полководца, силе азербайджанской армии и гражданской солидарности вновь подтвердили мудрость и дальновидность гения Гейдара Алиева, который говорил об Ильхаме Алиеве: «Я верю ему, как самому себе, и питаю большие надежды на его будущее». Славная победа в Отечественной войне стала осуществлением мечты общенационального лидера Гейдара Алиева в связи с освобождением оккупированных территорий Азербайджана.

Мубариз Гурбанлы

председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
МИД Ирана осудил теракт в Кабуле
МИД Ирана осудил теракт в Кабуле
МИД Ирана расследует смерть сотрудницы посольства Швейцарии
МИД Ирана расследует смерть сотрудницы посольства Швейцарии
Старший помощник Зарифа провел встречу со спецпосланником МИД Швеции по Йемену
Старший помощник Зарифа провел встречу со спецпосланником МИД Швеции по Йемену
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Samsung приглашает на презентацию новой линейки бытовой техники Bespoke Home ИКТ 18:00
Азербайджанцы проложили путь "золотом" из Болгарии в Японию (ФОТО/ВИДЕО) Спорт 17:56
Пашинян предложил увеличить госдолг Армении еще на $2 млрд Армения 17:53
В I кв. 2021 г. зафиксирован спад экспорта чая и кофе из Азербайджана Бизнес 17:31
Деятельность Гейдара Алиева сыграла огромную роль в духовно-нравственном формировании поколений – Мурад Гусейнов Интервью 17:28
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17:02
Историческая победа в Отечественной войне еще раз подтвердила мудрость и дальновидность гения Гейдара Алиева – Мубариз Гурбанлы Политика 16:57
Президенты Грузии и Северной Македонии подписали соглашение об отказе от виз Грузия 16:42
Премьер Эстонии считает, что привившимся от коронавируса можно не носить маски Европа 16:38
В Азербайджане выявлен 371 новый случай заражения COVID-19, выздоровели 892 человека Общество 16:38
Сотрудники СГБ Азербайджана почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 16:29
Астраханские политики и общественники почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 16:08
Живущие в Молдове азербайджанцы почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева Политика 16:05
Гейдар Алиев был выдающейся личностью мирового масштаба, обладал феноменальными знаниями во всех областях - Сакит Мамедов Политика 15:59
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России Политика 15:55
Правительство Грузии вводит новые льготы для арендаторов земли Грузия 15:33
На крупнейшем нефтяном месторождении Кувейта произошел пожар Арабские страны 15:28
Выборы нового президента Израиля назначены на 2 июня Израиль 15:24
Порты Турции в I кв. 2021 г. приняли свыше 13 млн тонн грузов из России Турция 15:12
Гейдар Алиев спас независимый Азербайджан от исчезновения с политической карты мира - Игорь Коротченко Политика 15:10
Во Франции зафиксировали новую серию нападений на полицейских Европа 15:04
Обнародована программа визита Лаврова в Азербайджан Политика 14:58
Пашинян назвал Вторую Карабахскую войну самой большой проблемой в период его правления Армения 14:57
Завершилась поездка Президента Ильхама Алиева в Нахчыванскую Автономную Республику Политика 14:43
Великобритания в I кв. 2021 г. многократно увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 14:34
В парламенте проведено мероприятие в честь 98-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 14:17
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению Политика 14:06
Вертолетная авиакомпания в Узбекистане объявила тендер на приобретение автотопливозаправщика Тендеры 14:05
Разминирование сел будет проводиться начиная с Агдамского района – глава ИВ (ВИДЕО) Азербайджан 14:05
Трудно переоценить влияние и титанический труд Гейдара Алиева во всех направлениях жизни Азербайджана - Натиг Расулзаде Политика 14:05
Представители общественности страны чтят светлую память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Общество 13:56
Для ускорения работ по разминированию в Азербайджан доставляется новая техника (ВИДЕО) Общество 13:51
ЦБ Азербайджана направил до 85 тыс. манатов на поддержку системы кредитного реестра Финансы 13:37
С начала года турецкий порт Бандырма принял свыше одного миллиона тонн грузов Турция 13:30
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными на железнодорожной станции Ордубад Политика 13:23
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта реконструкции систем питьевого водоснабжения в Ордубаде Политика 13:20
В ряде районов Азербайджана выпал снег Общество 13:13
Победа в Отечественной войне - великое торжество идей государственной независимости общенационального лидера Гейдара Алиева – Иса Габиббейли Политика 13:02
Чистые внешние активы коммерческих банков Азербайджана за год сократились Финансы 12:56
В России выявили 8 465 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:45
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Ордубадской ГЭС (ФОТО) Политика 12:44
Завтра в Баку сохранится прохладная погода Общество 12:44
Международные организации проинформированы о преступлениях армян против мирных граждан Азербайджана – Генпрокурор Политика 12:28
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Гейдара Алиева нет с нами, но живут его идеи, осуществляются его замыслы Политика 12:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии магистральной автодороги Джульфа-Ордубад (ФОТО) Политика 12:24
С начала года через турецкий порт Измир было перевалено свыше 2 млн тонн грузов Турция 12:24
Продолжается следствие в связи с правонарушениями в больницах – Генпрокурор Азербайджана Азербайджан 12:17
Уголовные дела против армянских террористов, воевавших в Карабахе, близятся к завершению – Генпрокурор Азербайджана Азербайджан 12:13
Назван объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан Энергетика 12:09
В Азербайджане за первую неделю мая подорожали золото и серебро (ОБЗОР) Финансы 12:04
Руководство Минобороны почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 11:43
Слов не хватит, чтобы рассказать о великолепии Баку и его жителях – полуфиналист шоу "Маска" Кирилл Туриченко Звёздный мир 11:36
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра искусственного осеменения в Нахчыване (ФОТО) Политика 11:32
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центрального госпиталя Нахчыванского гарнизона (ФОТО) Политика 11:29
За неделю разминировано 93 гектара освобожденных территорий Азербайджана Общество 11:27
Политика великого лидера Гейдара Алиева сегодня приносит свои плоды – Магеррам Алиев Политика 11:24
Узбекистан в I квартале экспортировал томатов на $15,6 млн. Узбекистан 11:23
«Узбекнефтегаз»: В I квартале 2021 года дополнительно добыто 557,3 млн кубометров газа Узбекистан 11:21
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Нахчыванского филиала ОАО «Азерхалча» (ФОТО) Политика 11:20
В Узбекистане действуют 23 свободные экономические зоны и 348 малых промышленных зоны Узбекистан 11:18
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством здания ASAN xidmət в Нахчыване (ФОТО) Политика 11:17
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлены 45 зараженных, один больной COVID-19 умер Израиль 11:16
Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Нахчыване (ФОТО) Азербайджан 11:14
Турецкий порт Амбарли в Стамбуле принял свыше 800 судов в I квартале 2021 года Турция 11:05
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии военного аэродрома Отдельной общевойсковой армии (ФОТО) Политика 11:03
Ведутся работы по созданию зоны «зеленой» энергетики в Карабахе Экономика 11:01
Президент Ильхам Алиев посетил могилы шехидов Отечественной войны на Нахчыванском городском кладбище (ФОТО) Политика 11:00
Азербайджан импортировал из Турции цемент на сумму свыше $11 млн Турция 11:00
В I квартале 2021 г. страны ОИС увеличили импорт из Турции Турция 10:58
Президент Ильхам Алиев принял участие в презентации ​​новой взлетно-посадочной полосы Нахчыванского международного аэропорта (ФОТО) Политика 10:53
Манат за первую неделю мая подешевел к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР) Финансы 10:49
Президент Ильхам Алиев прибыл в Нахчыванскую Автономную Республику (ФОТО) Политика 10:37
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:14
Художники Международного фестиваля искусств создали на освобожденных территориях модели «Харыбюльбюль» (ФОТО) Азербайджан 10:14
Во Франции задержали подозреваемых по делу об убийстве полицейского Европа 10:12
В Чехии разрешили носить медицинские респираторы на улице только в местах скопления людей Европа 10:10
Туркменистан импортировал из Турции сталь на сумму свыше $20 млн Турция 10:09
Парламент Армении повторно рассмотрит вопрос избрания нового премьера Армения 10:05
Стоимость азербайджанской нефти за первую неделю мая (ОБЗОР) Финансы 10:04
В жилом здании в Баку произошел пожар, есть пострадавшие Происшествия 09:17
В Афганистане прогремел второй взрыв за сутки (Обновлено) Другие страны 08:48
Визит главы МОК в Японию могут перенести на июнь из-за ситуации с коронавирусом Другие страны 08:34
Британские спасатели вызволили застрявшего в Темзе небольшого кита Европа 08:15
Гейдар Алиев - это человек, который дал крылья Азербайджану в самых трудных, в самых тяжелых условиях - Юлий Гусман Политика 08:00
2142 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:50
Объем товарооборота бизнес-сектора Грузии вырос Бизнес 07:35
В Азербайджане начинается вакцинация граждан старше 18 лет Общество 07:20
Общество Красного Креста Китая выделит $1 млн Индии для борьбы с коронавирусом Другие страны 07:05
"Милан" разгромил "Ювентус" в чемпионате Италии и вытеснил его из зоны ЛЧ Спорт 06:43
WSJ: США могут разместить выведенные из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане США 05:45
Рядом с аэропортом Ванкувера произошла стрельба Другие страны 05:29
В Нигерии на реке при опрокидывании судна утонули 28 человек Другие страны 05:11
SpaceX в 2022 году отправит к Луне спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin В мире 04:48
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,7 млн человек Турция 04:30
Азербайджан стал лидером по международным переводам из России в I квартале Россия 04:11
В Колорадо шесть человек погибли при стрельбе на вечеринке США 04:05
СБ ООН проведет заседание по поводу ситуации в Восточном Иерусалиме 10 мая В мире 03:41
В Туркменистан доставили крупную партию китайской вакцины СоrоnаVас Туркменистан 03:18
Не менее 12 человек пострадали при нападении неизвестных на западе Колумбии Другие страны 02:57
В Индии на фоне коронавируса зафиксировали редкую грибковую инфекцию Другие страны 02:31
Все новости