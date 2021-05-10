Историческая победа в Отечественной войне еще раз подтвердила мудрость и дальновидность гения Гейдара Алиева – Мубариз Гурбанлы

БАКУ /Trend/ - Наш народ с уважением отмечает 98-летие со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, посвятившего свою славную и содержательную жизнь развитию Азербайджана, цели по достижению государством достойного места в мировом сообществе.

Масштабная деятельность Гейдара Алиева, выражающая национальные интересы и основанная на твердой воле и настойчивости, является ярким примером для нынешнего и будущих поколений. Достижение всестороннего развития во всех сферах жизни общества, в частности освобождение оккупированных Арменией территорий Азербайджана, были основными стратегическими целями политики Гейдара Алиева. Отстранение Гейдара Алиева от занимаемой должности в 1987 году в результате проармянской политики руководства ЦК СССР создало возможность для армян и их сторонников предпринять сепаратистские шаги против Азербайджана.

В то время Армения предприняла военную агрессию, воспользовавшись хаосом, анархией и неконтролируемым состоянием в обществе Азербайджана. То, что власть НФА-Мусават поощряла деятельность незаконных вооруженных формирований, вместо того чтобы создать национальную армию под единым командованием, вызвало у нашего народа сильное недовольство.

Когда 4 июня 1993 года Азербайджан столкнулся с угрозой гражданской войны, прежнее правительство, учитывая настойчивые требования народа и думая о собственной участи, было вынуждено пригласить Гейдара Алиева в Баку. Приход Гейдара Алиева к власти в 1993 году стал важным историческим событием в жизни азербайджанского народа и государства, была заложена основа национальной стратегии развития, охватывающей все сферы общества. Шаги, предпринятые Гейдаром Алиевым в направлении динамичного развития Азербайджана и урегулирования нагорно-карабахского конфликта, были поддержаны гражданами страны независимо от национальности, религиозных взглядов и традиций. Представители различных религиозных конфессий и этнических групп активно участвовали в укреплении гражданской солидарности и обеспечении общественно-политической стабильности, тесно сплотившись вокруг независимой азербайджанской государственности. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта стало одним из основных направлений внешней политики Гейдара Алиева. Таким образом, после прихода к власти Гейдар Алиев предпринял активные политические и дипломатические шаги для предотвращения агрессивной политики Армении, и именно по его инициативе Совет Безопасности ООН принял резолюции № 822, 853, 874 и 884.

В ходе Горадизских боев, длившихся с декабря 1993 года по начало января 1994 года, был освобожден ряд азербайджанских населенных пунктов, оккупированных Арменией. Следует отметить, что внешняя политика Азербайджана была сформирована на основе международно-правовых норм, уважения суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела государств. При проведении внешней политики было учтено геополитическое положение Азербайджана, особенности его отношений со странами мира, как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Укрепились отношения с региональными и международными организациями. Были приняты важные меры по информированию мирового сообщества об истории нагорно-карабахского конфликта и его последствиях.

В результате успешного продолжения Президентом Ильхамом Алиевым политического курса, определенного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, Азербайджан вступил в новый этап развития, что создало серьезную политическую, экономическую и морально-психологическую основу для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В войне, начавшейся 27 сентября 2020 года в результате военной провокации Армении против Азербайджана, наш народ в очередной раз стал свидетелем лидерских качеств Президента Ильхама Алиева, его принципиальной и решительной позиции, присущей победоносному полководцу, его успешной дипломатии в самых экстремальных условиях.

В ходе 44-дневной Отечественной войны под верховным командованием Президента Ильхама Алиева оккупированные территории Азербайджана были освобождены от армянских захватчиков. В основе этой славной победы, являющейся одной из самых ярких и памятных страниц в истории нашего народа, стояли как лидерские качества Президента Ильхама Алиева, так и исходящие из этих качеств успехи в социально-экономической, политической, культурной, военной сферах, а также достижения во внешней политике. В период Отечественной войны азербайджанский народ продемонстрировал солидарность с политикой, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. В очередной раз стало ясно, что шаги, предпринятые Президентом Азербайджана для обеспечения национального единства и создания атмосферы доверия между различными общественно-политическими силами, еще больше укрепляют его образ дальновидного и мудрого лидера в общественном мнении. Еще до начала Отечественной войны наш народ продемонстрировал солидарность с политикой Президента Ильхама Алиева в вопросе предотвращения военных провокаций со стороны армян.

Высокий дипломатический профессионализм Президента Азербайджана в интервью ведущим мировым СМИ с целью доведения правды до международного сообщества во время 44-дневной Отечественной войны обеспечил нашу победу в информационной войне. В войне, разразившейся в результате нарушения Арменией режима прекращения огня, азербайджанская армия уничтожила вооруженные силы противника. По случаю этой победы Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал: «Для меня никогда не было более важной задачи, чем освобождение земель. Я посвятил этому весь период своего президентства. За каждым решением стояла эта цель – приблизит этот шаг нас к победе или нет. Я говорил, что каждый из нас должен ежедневно приближать победу. Приблизили, подготовились, пришли и нанесли поражение врагу, уничтожили его».

Победа азербайджанской армии в войне является логическим следствием высоких лидерских качеств Президента Ильхама Алиева, дальновидной политики, основанной на национальных интересах и единстве народа и армии. Выиграв Отечественную войну, Азербайджан создал новую геополитическую реальность в регионе, выполнил требования четырех известных резолюций Совета Безопасности ООН, которые почти 30 лет оставались на бумаге. Как видно, успехи, достигнутые за время правления Гейдара Алиева во всех сферах жизни общества, в частности шаги, предпринятые в области строительства армии, активной дипломатической борьбы за урегулирование нагорно-карабахского конфликта, укрепили Азербайджан как независимое государство и принесли ему высокую репутацию в мировом сообществе.

Историческая победа во Второй Карабахской войне благодаря навыкам Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева как полководца, силе азербайджанской армии и гражданской солидарности вновь подтвердили мудрость и дальновидность гения Гейдара Алиева, который говорил об Ильхаме Алиеве: «Я верю ему, как самому себе, и питаю большие надежды на его будущее». Славная победа в Отечественной войне стала осуществлением мечты общенационального лидера Гейдара Алиева в связи с освобождением оккупированных территорий Азербайджана.

Мубариз Гурбанлы

председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами