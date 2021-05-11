Вторая партия вакцины Sputnik V поступит в Азербайджан до конца мая – Сергей Лавров

БАКУ /Trend/ - Вторая партия вакцины Sputnik V поступит в Азербайджан до конца мая.

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Отметим, что первая партия российской вакцины от коронавируса Sputnik V была доставлена в Азербайджан второго мая 2021 года.

Самолет с 40 тыс. доз вакцины приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)