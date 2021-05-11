Гуманитарные вопросы должны решаться максимально оперативно – Сергей Лавров

БАКУ /Trend/ - Все гуманитарные вопросы должны решаться максимально оперативно.

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента АМИ Trend.

«Это касается и возвращения тел погибших, пропавших без вести и минных карт. Этот вопрос был обсужден в Ереване. Предварительные шаги были сделаны. Рассчитываем, что вопрос скоро будет решен», – отметил Лавров.