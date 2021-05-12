Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
БАКУ /Trend/ - 12 мая культурная столица Азербайджана - Шуша принимает музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль". Будучи древней колыбелью культуры, Шуша вновь встречает своих родных и гостей спустя 29 лет.
Как сообщает в среду Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева прибыли на музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный на Джидыр дюзю.
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
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