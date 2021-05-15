Проведение группой испанских парламентариев акции в поддержку Армении неприемлемо – Севиль Микаилова

БАКУ /Trend/ - Проведение группой испанских парламентариев акции перед Конгрессом Испании в поддержку Армении неприемлемо.

Об этом сказала руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Испания Севиль Микаилова, сообщает в субботу Trend.

По ее словам, хотелось бы довести до внимания испанских депутатов, что группа лиц армянского происхождения, освобождения которых они просят, это в действительности военные преступники.

«В результате операции, совместно проведенной Службой госбезопасности (СГБ) и министерством обороны Азербайджана, была задержана и передана следствию диверсионно-террористическая группа из 62 человек, которая целенаправленно была заброшена Арменией на освобожденные территории Азербайджана. Все задержанные были призваны на службу в вооруженных силах Армении из Ширакской области этой страны, и заброшены на азербайджанскую территорию для совершения диверсий, терактов против азербайджанских военнослужащих и гражданского населения. В ходе следствия было установлено, что члены армянской диверсионно-террористической группы были заброшены на территорию Азербайджана 26 ноября 2020 года, то есть после вступления в силу акта о капитуляции, достигнутого в результате подписания президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении трехсторонней декларации. По законам Азербайджана эти лица совершили преступление. Их нельзя называть военнопленными, потому что они были целенаправленно заброшены на территорию Азербайджана после окончания военных операций и подписания в связи с этим 10 ноября трехсторонней декларации. Согласно азербайджанскому законодательству, в их отношении будут предприняты соответствующие меры", - сказала Севиль Микаилова.

По словам депутата, также до внимания испанских коллег хотелось бы довести, что Азербайджан - страна, приверженная международным обязательствам, и сознающая свою ответственность в международных отношениях.

"После прекращения в регионе военных операций армянской стороне были переданы более 70 военнопленных, Армения же вернула Азербайджану около 12 военнопленных. С этой точки зрения призываем испанских депутатов быть объективными. Если они привержены справедливой позиции, то должны обратиться к Армении, не предоставляющей карты минных полей и тем самым обостряющей гуманитарную ситуацию в регионе, и потребовать от нее скорейшей передачи Азербайджану этих карт. Считаем, что это будет более гуманный и объективный подход, потому что разрывы мин - реальная угроза для жизни людей, и это препятствует процессу укрепления мира».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)