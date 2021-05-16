Задержан гражданин Ирана - один из нарушителей госграницы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Задержан один из нарушителей государственной границы Азербайджана - гражданин Ирана Барги Хасанали Новруз, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Напомним, что 15 мая около 16:00 трое неизвестных нарушили государственную границу Азербайджана вблизи села Гендере Ярдымлинского района в зоне службы пограничного наряда "Гёйтепе" пограничных войск Госпогранслужбы. Нарушители, не подчинившись законным требованиям пограничников, открыли по ним огонь. В результате старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглу и младший сержант Алимов Фарид Эльчин оглу получили ранения. Военнослужащие немедленно были доставлены в медицинское учреждение, но спасти их жизни не удалось.

По факту Военная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 120.2.1, 206.3.2, 234.4.1, 234.4.3, 318.1 и другим статьям УК Азербайджана.

В ходе осмотра места происшествия были найдены и изъяты ввезенные на территорию Азербайджана 3840 граммов марихуаны, 95 грамм метамфетамина, 17 715 таблеток прегабалина, гильзы от огнестрельного оружия и другие вещественные доказательства.

Осуществляются интенсивные следственные и оперативно-розыскные меры по установлению и привлечению к следствию других участников преступления. О результатах следствия общественность будет проинформирована дополнительно.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)