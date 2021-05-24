Китай надеется на урегулирование противоречий между Арменией и Азербайджаном посредством диалога

Политика 24 мая 2021 14:38 (UTC+04:00)
Китай надеется на урегулирование противоречий между Арменией и Азербайджаном посредством диалога

БАКУ /Trend/ - Официальный Пекин надеется, что Армения и Азербайджан смогут урегулировать существующие между ними противоречия путем диалога.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Китай искренне надеется на то, что стороны смогут урегулировать свои противоречия и разногласия посредством диалога, будут сообща поддерживать мир и стабильность в регионе, а также спокойствие людей", - сказал он.

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