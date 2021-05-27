Замминистра спорта: Достижения азербайджанских спортсменов являются результатом политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой

БАКУ /Trend/ - Достижения азербайджанских спортсменов являются результатом политики, проводимой Президентом Азербайджана, главой Национального олимпийского комитета Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Азербайджана, президентом Федерации гимнастики Мехрибан Алиевой и основанной на национальных интересах.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Исмаил Исмайлов, высткпая на открытии 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку.

По его словам, Азербайджан, признанный во всем мире организатор спортивных мероприятий на высоком уровне, 26 мая принимает очередные соревнования.

«Я искренне приветствую участников чемпионата мира по аэробной гимнастике на древней азербайджанской земле. Неслучайно такое крупное соревнование проводится в Азербайджане. Решающую роль в этом в первую очередь сыграли международный престиж нашей страны и доверие к ней», - сказал Исмайлов.

По словам замминистра, спортивные успехи Азербайджана обусловлены высокими темпами его развития.

«Политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым в области спорта, значительно повысила престиж Азербайджана в качестве спортивной страны, а также способствовала тому, что международные федерации отдали предпочтение нашей стране. Благодарю Международную федерацию гимнастики за оказанное нам доверие и проведение этих соревнований в Азербайджане», - сказал Исмайлов.

По его мнению, масштабный подход к развитию спорта в Азербайджане и успешная государственная политика в этой сфере приносят свои плоды.

«Действующие в стране спортивные организации, Национальный олимпийский комитет, министерство молодежи и спорта, федерации, спортивные общества вносят вклад в общую работу в рамках единой политики. Федерация гимнастики Азербайджана также осуществляет успешную работу в качестве одной из самых активных спортивных организаций страны. Еще одним подтверждением тому служат результаты, полученные в дисциплинах, разработанных федерацией. Бронзовая медаль, завоеванная группой наших спортсменов на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку несколько дней назад, является ярким тому примером», - сказал Исмайлов.

По его словам, аэробная гимнастика завоевала популярность у подростков и молодежи.

«В нашей стране выросло новое поколение перспективных спортсменов в этой дисциплине. Победы наших спортсменов также являются предметом гордости. Успешные результаты требуют твердой воли и решимости. Эти принципы лежат в основе достижений азербайджанских спортсменов», - сказал он.

Замминистра отметил, что все эти достижения являются итогом политического курса, проводимого Президентом Азербайджана, главой Национального олимпийского комитета Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Азербайджана, президентом Федерации гимнастики Мехрибан Алиевой и основанного на национальных интересах.

«Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить от имени спортивного сообщества глубочайшую благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за их неизменное внимание и поддержку спорта в стране, а также поддержку проведения такого масштабного соревнования, как чемпионат мира, во время пандемии COVID-19. Желаю участникам соревнований достойной конкуренции и победы», - сказал он.