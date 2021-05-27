Военный автомобиль ВС Азербайджана подорвался на мине в Кельбаджаре, на границе с Арменией – Минобороны

БАКУ /Trend/ - В Министерстве обороны подтвердили, что военный автомобиль ВС Азербайджана подорвался на мине в Кельбаджарском районе, на границе с Арменией.

Факт подтвердил Trend руководитель пресс-службы военного ведомства полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Отметим, что в социальных сетях ранее распространилась информация о том, что военный автомобиль ВС Азербайджана подорвался на мине в Кельбаджарском районе, на приграничном с Арменией участке.

Точной информации о погибших и раненых нет.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)