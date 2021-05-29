Здание штаб-квартиры СЕ в Страсбурге подсвечено в цвета азербайджанского флага (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Здание штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге (Франция) подсвечено в цвета азербайджанского флага, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Члены азербайджанской общины Страсбурга и представители французской молодежи собрались перед зданием штаб-квартиры СЕ, чтобы полюбоваться этим зрелищем.

28 мая в Азербайджане отмечается День Республики.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)