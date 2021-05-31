Провокация на азербайджано-армянской границе связана с предвыборной ситуацией в Армении – эксперт

БАКУ /Trend/ - Сегодня большинство наблюдателей сходятся во мнении о том, что провокация на азербайджано-армянской границе, совершенная армянской стороной, связана в основном со сложившейся в Армении предвыборной ситуацией.

Об этом сказал Trend в понедельник доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов.

Ниязов отметил, что целью этих провокаций является уничтожение рейтинга и.о премьер-министра Никола Пашиняна и обеспечение победы на предстоящих парламентских выборах сил, поддерживающих бывшего президента Роберта Кочаряна.

По его словам, одновременно надо понимать, что в вооруженных силах Армении еще достаточно много лиц, которые также являются сторонниками Роберта Кочаряна и которые, может быть, и не открытую, но все-таки готовы поддержать его провокации, политику и приход к власти.

Эксперт считает, что в случае невыполнения пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года можно однозначно говорить о том, что Армения не сможет выйти из того положения, в котором оказалась.

"Речь идет о геоэкономическом и геополитическом тупике, в который Армения сама себя загнала в результате первой Карабахской войны. А это будет означать, что дальнейшее развитие Армении как государства будет оставаться под вопросом", - сказал Ниязов.

По его словам, реализация договоренностей от 10 ноября 2020 года, прежде всего, в интересах самой Армении.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)