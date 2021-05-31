Тегеран предупредил Армению по факту загрязнения реки Араз - иранский министр

БАКУ /Trend/ - Иран на различных мероприятиях в соответствующем порядке предупредил Армению по факту загрязнения реки Араз.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан на мероприятии, приуроченном к 50-летию ввода в эксплуатацию Аразской и Миль-Муганской плотин и заполнения водой водохранилища "Гыз галасы". В мероприятии также приняли участие министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, послы и официальные представители двух стран.

По его словам, в последние годы министерство энергетики Ирана прилагает все больше усилий для пресечения загрязнения Арменией реки Араз.

"Однако шагов Армении для пресечения сброса в Араз отходов пока недостаточно. Иран, Азербайджан, Турция и Армения планируют провести четырехстороннюю встречу по предотвращению загрязнения реки Араз. Надеемся, что в скором времени она состоится в Иране", - сказал Ардаканиан.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)