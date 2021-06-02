Начался новый этап в развитии медиа: формируются новые правила, новые перспективы

Политика 2 июня 2021 10:25 (UTC+04:00)
Начался новый этап в развитии медиа: формируются новые правила, новые перспективы

БАКУ /Trend/ - Развитие медиа - один из главных приоритетов азербайджанского государства. В качестве составной части реформ, проводимых в стране, необходимо обновить, усовершенствовать и медиа-сектор. Именно поэтому 12 января 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал указ «Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике».

Согласно этому указу, на базе Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана было создано публичное лицо юридического права "Агентство развития медиа Азербайджанской Республики" (MEDİA). Этот шаг был встречен в медиа-сообществе с большим воодушевлением, так как была очевидна необходимость в серьезных реформах в сфере медиа.

Итак, MEDİA уже приступило к работе. На начальном этапе изучаются существующие проблемы в этой сфере, в частности проводится работа по совершенствованию законодательства. В ближайшее время ожидается представление парламенту страны нового законопроекта «О средствах массовой информации». Кроме того, MEDİA уже объявило несколько конкурсов в поддержку СМИ. Наряду с газетами, Агентство впервые объявило конкурс в помощь также онлайн-медиа.

В этом контексте хочется коснуться порой звучащих в этой среде некоторых мнений на основе устаревших стереотипов о том, что новая структура - это организация, которое выделяет средства лишь газетам, и финансирование должно предоставляться только газетам. Однако следует знать, что деятельность Агентства MEDIA не заключается в выделении финансов средствам массовой информации. По сути, все четко прописано в указе Президента «Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике». Так, в отличие от бывшего Фонда господдержки развития СМИ, цель Агентства - не только финансовая поддержка развития медиа-субъектов, но и принятие мер по укреплению их экономической независимости, созданию с этой целью условий для формирования новой экономической модели, обеспечению создания экономически независимых СМИ.

С этой точки зрения, основная цель Агентства в реализации проектов помощи медиа - не полная поддержка медиа-субъекта, а, по сути, помощь в решении возникающих у них проблем. Прежде всего, коснемся конкурса Агентства в связи с финансированием газет. Как известно, на конкурс необходимо представить 6 номеров газеты, включая 2 номера в месяц за последние 3 месяца до объявления конкурса. Оценка проводится независимыми экспертами, привлеченными Агентством. Еженедельным газетам предусмотрено оказание месячной финансовой помощи в размере 5 000 (пяти тысяч) манатов, а ежедневным газетам - в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) манатов. За каждые дополнительные 500 и 1000 подписок (только физических лиц) на газету в рамках месяца финансовой помощи предусматривается предоставление ежемесячного бонуса в соответствующей сумме. Это означает, что средства, выделяемые на газеты, не уменьшаются, а наоборот, увеличиваются, а также растут прямая помощь, поддержка сайта и бонусы.

Таким образом, новые правила конкурса создадут здоровую конкурентную среду между газетами. С другой стороны, этот новый конкурс будет стимулировать интеграцию печатных медиа с онлайн-медиа. Если главный редактор газеты-победителя выразит намерение в заявке на участие в конкурсе создать новый одноименный веб-сайт, в первый месяц шестимесячного периода финансовой помощи на создание данного сайта выделяются 5 000 (пять тысяч) манатов, а со второго месяца - 3000 (три тысячи) манатов. Безусловно, это оживит интернет-ресурсы газет, а также ускорит переход бумажных медиа в онлайн-пространство.

Естественно, что одна из главных задач, стоящих сегодня перед Агентством MEDİA - усиление трудовой активности в субъектах медиа. Это одна из основных целей нового конкурса. Так, согласно условиям конкурса, минимальная заработная плата каждого сотрудника одноименного сайта газеты в период оказания финансовой помощи должна составлять 600 манатов, а остальная финансовая помощь должна быть направлена ​​на укрепление инфраструктуры веб-сайт. Между победившим в конкурсе онлайн-медиа-субъектом и Агентством подписывается соглашение о финансовой помощи. Каждое из финансируемых Агентством онлайн-медиа получает финансовую помощь в размере 3000 (трех тысяч) манатов в месяц. Также минимальная заработная плата каждого сотрудника субъекта онлайн-медиа должна составлять 600 манатов, а остальная финансовая помощь должна быть направлена ​​на укрепление инфраструктуры сайта.

Между тем, отметим, что впервые поддержка Агентства распространяется не только на интернет-СМИ, публикующие социально-политические новости, но и на сайты спортивных новостей. Потому что, по принципам деятельности Агентства, спортивные медиа-площадки оцениваются отдельно и один раз в неделю в течение финансируемого периода обеспечивают публикацию материала на тему «Физическое и духовное развитие детей и молодежи».

Самое главное, что конкурс, объявленный как для печатных, так и для онлайн-медиа-субъектов, включает современные процессы в медиа на международном пространстве и направлен на модернизацию имиджа азербайджанских СМИ, а также на увеличение их возможностей в международной конкуренции.

Таким образом, Агентство MEDIA заинтересовано в сохранении традиций, но при этом открыто для инноваций. Конечно, такой подход очень важен для здоровой конкуренции. Поскольку одним из требований является обеспечение читателей азербайджанских газет и пользователей новостных сайтов качественным контентом, медиа-субъекты страны должны развиваться. Таков концептуальный подход Агентства MEDIA.

В заключение еще раз подчеркнем, что указом Президента Азербайджана «Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике» заложена основа для нового этапа в развитии медиа. Создание Агентства развития медиа также является неотъемлемой частью созидательного процесса в этом направлении. Цели государства и медиасообщества в связи с необходимостью реформирования в сфере медиа совпадают. Это повышает уверенность в том, что реформы в сфере медиа будут эффективными и приведут к качественным изменениям.

Эльгюн Мансимов,

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