Распространена официальная информация о следствии по уголовному делу о военных преступлениях граждан Армении на территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завершено следствие по уголовному делу, возбужденному по военным преступлениям и другим фактам преступлений, совершенных против азербайджанцев на находившихся под армянской оккупацией территориях Азербайджана гражданами Армении Мкртычяном Людвиком Мкртычевичем и Хосровяном Алешей Арамаисовичем, членами вооруженных формирований сепаратистского режима, незаконно действовавшего в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Л.Мкртчяну и А.Хосровяну предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК Азербайджана,. Им было предъявлено обвинение по этим статьями и в их отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

20 мая 2021 года было утверждено обвинительное заключение по делу, которое было направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.