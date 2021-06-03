Никакие провокационные силы не смогут вбить клин в отношения народов Азербайджана и России

БАКУ/Trend/ - В общественных кругах Азербайджана и в среде азербайджанской диаспоры России с тревогой воспринимают события, связанные с трагической гибелью в городе Новороссийске нашего соотечественника – 19-летнего Векила Абдуллаева.

Официальная версия данного инцидента позволяет сделать вывод, что имел место трагический случай, повлекший за собой смерть человека по вине сотрудника дорожной полиции. Последний безусловно должен понести ответственность в соответствии с УК РФ. Однако следственным структурам необходимы определенное время и оперативные действия профилированных структур для тщательного уточнения обстоятельств произошедшего. Этот инцидент получил широкий резонанс и в России, и в Азербайджане, соответственно обе стороны прилагают все необходимые усилия, чтобы вопрос не вышел за пределы правовой сферы.

Но, к сожалению, уже проявились провокативные силы и лица, осуществляющие попытки перевести ход расследования в межнациональную плоскость, создающие предпосылки для нагнетания опасных настроений в многонациональной России. Вызывает сожаление, что таким нечистоплотным образом некоторые ангажированные функционеры общественно-политического поля пытаются сделать себе политическую карьеру.

В частности корреспондент телеканала «Russia Today», член Общественной Палаты РФ, кандидат в депутаты Госдумы РФ от «Единой России» Мария Бутина поддержала инспектора ДПС из Новосибирска, который при задержании якобы нечаянно выстрелил в голову молодому человеку. Вызывает недоумение поведение г-жи Бутиной, предложившей не только снять с полицейского все обвинения, но даже «наградить его за службу». Как можно характеризовать этот циничный вызов обществу и праву с подачи журналиста, политика, претендующего на определенный статус в российской государственной системе? Как провокацию, как средство личного пиара ценой общественно-политической стабильности?

Разочаровывает отношение к этому случаю политика, претендующей стать представителем законодательной власти. Уверены, что ее политическая принадлежность не совместима с ее националистическими высказываниями, и это не отражает политическое кредо партии «Единая Россия». Надеемся, что получившая недоброе имя в связи еще и с громкими расследованиями в США за грубую противозаконно деятельность, г-жа Бутина и ее сторонники с националистическими взглядами понесут должное наказание по партийной линии за преступную некорректность в своих высказываниях и недобрые намерения с целью вбить клин между нашими народами. Тем не менее мы надеемся, что эти лица понесут должное наказание по партийной линии.

Мы уверены, что российский и азербайджанский народы, имеющие исторически дружественные политические, гуманитарные и культурные связи, высоко ценят и дорожат сложившиеся веками отношениями. Наши народы придают большое значение растущим темпам и высокому уровню политического и экономического сотрудничества на двусторонней основе и взаимовыгодных условиях. В дело укрепления дружбы между нашими государствами и народами значительный вклад вносят и наши диаспоры. Примером тому является плодотворная деятельность азербайджанской диаспорской организации в Новосибирске, которая и в этой сложной ситуации проявила мудрость и сдержанность во благо межнационального мира в РФ и в двусторонних отношениях. Азербайджанская диаспора оказала помощь соответствующим органам с тем, чтобы держать ситуацию под контролем.

Мы верим в силу и верховенство Российского законодательства и надеемся на объективное расследование гибели юного гражданина Азербайджана. А также выражаем надежду, что любые провокационные силы, пытающиеся внести негативные оттенки в отношения между нашими народами, получат соответствующие оценки и реакцию со стороны российской общественности и государственных структур РФ.

Председатель правового комитета Али Гусейнли