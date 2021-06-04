Азербайджан и Пакистан обсудили двусторонние связи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан обсудили двусторонние связи.

Как сообщает в пятницу Trend, в рамках официального визита в Пакистан председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой четвертого июня состоялась встреча с Президентом Пакистана.

Президент Ариф Алви выразил удовлетворение визитом парламентской делегации Азербайджана в Пакистан. Глава Пакистана попросил передать его приветствия Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Ариф Алви отметил, что отношения между Пакистаном и Азербайджаном - дружественными и братскими странами, находятся на уровне стратегического союзничества. Пакистан до сих пор не признал Армению как государство из-за ее агрессорской политики в отношении Азербайджана. Президент Пакистана поздравил Азербайджан с освобождением земель, которые находились под армянской оккупацией на протяжении почти 30 лет. Он отметил, что восстановление территориальной целостности братской страны было встречено в Пакистане с большой радостью. Пакистан всегда поддерживал и будет поддерживать Азербайджан в его справедливом деле, сказал Президент страны.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила признательность за теплый прием и добрые слова в адрес Азербайджана. Председатель азербайджанского парламента передала Президенту Пакистана Арифу Алви приветствия Президента Ильхама Алиева.

Отметив, что это ее первый официальный визит в Пакистан в качестве спикера парламента Азербайджана, Сахиба Гафарова выразила удовлетворение проведенными в ходе визита встречами. Она подчеркнула, что, как и отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, взаимная поддержка между Азербайджаном и Пакистаном отражает братский характер сотрудничества стран.

По словам Гафаровой, наряду с ПА ОИС, обе страны крайне эффективно сотрудничают в рамках других международных организаций. Она отметила визит Президента Пакистана в Азербайджан в октябре 2019 года в рамках 18-го Саммита Движения неприсоединения, и подчеркнула, что документы, подписанные между двумя странами в различных сферах, составляют правовую основу отношений. В этом контексте особое значение имеет "Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Пакистан", подписанная в Баку в 2015 году, сказала спикер.

Спикер Милли Меджлиса сказала, что есть широкие возможности для дальнейшего углубления торгово-экономических отношений стран. Она также отметила особое внимание, уделяемое устойчивому развитию сотрудничества в гуманитарной сфере. В этой сфере при поддержке руководимого Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева реализованы значительные социально-гуманитарные проекты, и за заслуги в данной области Мехрибан Алиева в 2015 году была награждена высшим орденом «Hilal-e Pakistan» Исламской Республики Пакистан.

Говоря о славной победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году, спикер сказала, что с восстановлением территориальной целостности страны нагорно-карабахский конфликт ушел в историю. Сахиба Гафарова подчеркнула, что, освободив свои территории, Азербайджан самостоятельно выполнил четыре резолюции Совета Безопасности ООН о выводе армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий. Председатель парламента сказала, что теперь на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана началась новая эпоха - период масштабного восстановления и реконструкции. Однако, несмотря на завершение конфликта, некоторые проблемы остаются. Так, Армения отправляет террористические группы на освобожденные территории Азербайджана, отказывается предоставить карту заминированных территорий, препятствует делимитации границ.

Спикер поблагодарила правительство и парламент Пакистана за решительную поддержку справедливой позиции Азербайджана, основанной на международном праве, а также за моральную поддержку, оказываемую пакистанским народом. Она отметила, что ряд резолюций и заявлений, принятых ранее пакистанским парламентом по нагорно-карабахскому конфликту, а также по Ходжалинскому геноциду, совершенному против азербайджанского народа, является важной частью этой поддержки. Однозначное выражение принципиальной позиции пакистанского парламента во время 44-дневной войны высоко ценят в Азербайджане.

Сахиба Гафарова добавила, что деятельность групп дружбы в парламентах двух стран, которые поддерживают активные рабочие связи, служит углублению сотрудничества между высшими законодательными органами двух стран

Затем стороны обменялись мнениями по другим вопросам. В завершение встречи спикер Милли Меджлиса преподнесла Президенту братской страны книгу "Карабах до и после оккупации".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)