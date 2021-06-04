Гибель азербайджанских журналистов в Кельбаджаре - показатель того, что Армения должна срочно предоставить карты минных полей - Брайза

БАКУ /Trend/ - Гибель азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджаре является еще одним показателем того, что Армения должна срочно поделиться картами заминированных территорий, сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

«Я опечален новостью о гибели журналистов. Выражаю свои глубочайшие соболезнования их семьям. Это является еще одним показателем того, что Армения должна срочно поделиться картами заминированных территорий. Правительство Азербайджана делает все возможное, чтобы обезвредить эти мины. Но международное гуманитарное право требует, чтобы Армения предоставила эти карты. Этому нет никакого оправдания. Это нарушение международного гуманитарного права. Эти карты необходимо передать.

Я очень надеюсь, что Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели, а также Европейский союз призовут Армению поделиться этими картами в соответствии с международным гуманитарным правом», - сказал Брайза.

Отметим, что четвертого июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг. В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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