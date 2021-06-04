Профсоюз журналистов Азербайджана направил обращение к международным организациям по поводу гибели представителей СМИ в Кельбаджаре
БАКУ /Trend/ - Профсоюз журналистов Азербайджана направил обращение к международным организациям по поводу гибели представителей СМИ в Кельбаджарском районе при исполнении служебных обязанностей.
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