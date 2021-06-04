БАКУ /Trend/ - Произошедшее в Кельбаджаре – очередной теракт против представителей местных медиа.

Об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) Ахмед Исмайлов, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что сегодня в Кельбаджаре при исполнении служебных обязанностей погибли, подорвавшись на противотанковой мине, двое наших коллег и одно гражданское лицо: «Это очередной теракт, совершенный Арменией против представителей наших медиа. Мы решительно осуждаем этот акт и призываем все международные организации дать правовую оценку произошедшему».

Отметим, что сегодня утром в селе Сусузлуг Кельбаджарского района на противотанковой мине подорвалась съемочная группа, в результате чего погибли два ее члена – оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов и корреспондент Азербайджанского государственного информационного агентства «АЗЕРТАДЖ» Магеррам Ибрагимов, а также представитель районной исполнительной власти Ариф Алиев, четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

(Автор: Асиф Мехман. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)