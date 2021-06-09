Армения отказывается предоставить карты минных полей, нарушая все международные конвенции – посол

БАКУ /Trend/ - Армения отказывается предоставить карты минных полей, нарушая все международные конвенции.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Азербайджана во Франции, об этом сказал посол Рахман Мустафаев на слушаниях с докладчиками созданной в Сенате Франции рабочей группы по Карабахской войне.

В ходе слушаний посол Рахман Мустафаев рассказал об основных вызовах послевоенного периода: разминировании и восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, примирении двух стран, построении доверия между общинами Карабаха и интеграции граждан армянского происхождения, а также о технической миссии ЮНЕСКО.

Посол отметил, что в период 30-летней оккупации были разрушены города, села и кладбища, а на данном этапе самым большим бедствием является минирование основных дорог. Было доведено до сведения, что Армения отказалась предоставить карты минных полей, поэтому азербайджанские вынужденные переселенцы, которые были в изгнании в течение 30 лет, не могут вернуться домой.

Посол подчеркнул, что на данный момент наиболее актуальной проблемой является разминирование азербайджанских территорий, однако армянская сторона отказывается передавать карты минных полей, нарушая все международные конвенции и правила ведения войны. В результате после окончания войны азербайджанская сторона продолжает нести потери – в результате подрыва на минах погибли 20 мирных жителей и 7 военнослужащих.

Посол отметил, что после всех крупных войн с 1945 года воюющие стороны всегда обменивались друг с другом картами минных полей: «Это требования международных конвенций, в частности Договора о противоминной деятельности 1997 года и международного права. Так было и после индо-пакистанских войн 1947–1948, 1965 и 1971 годов, арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов и войн в бывшей Югославии в 1995 году. После вывода советских войск из Афганистана в 1988 году афганской стороне были предоставлены карты минных полей. Однако Армения отказывается предоставить карты, и французская пресса об этом не пишет».