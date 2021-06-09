МИД России и Турции обсудили Карабах

БАКУ/Trend/ - Россия и Турция на консультациях министерств иностранных дел обсудили ситуацию в Карабахе, сообщает Trend со ссылкой на МИД России.

Как отмечается, дана высокая оценка деятельности российско-турецкого Совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта.

Условлено продолжать работу над разблокированием экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, говорится в сообщении МИД РФ.