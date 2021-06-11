Президент Ильхам Алиев: Высоко ценим посреднические усилия России в достижении и реализации трехсторонних заявлений

Политика 11 июня 2021 16:08 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Высоко ценим посреднические усилия России в достижении и реализации трехсторонних заявлений

БАКУ/Trend/ - Высоко ценим посреднические усилия Российской Федерации в достижении и реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительном письме Президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.

«Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником – Днем России.

Российская Федерация прошла большой путь и достигла значительных успехов в деле государственного строительства, устойчивого социально-экономического развития и модернизации всех сфер общественной жизни. Сегодня Ваша страна является авторитетным участником мировых процессов, решая важные задачи по противодействию актуальным вызовам и угрозам, и внося весомый вклад в поддержание глобального и регионального мира и безопасности.

Динамичное и успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией на прочной основе традиционных уз дружбы, добрососедства и взаимоподдержки вызывает особое удовлетворение. Хотел бы также отметить конструктивный двусторонний диалог и плодотворное сотрудничество наших стран по самому широкому спектру вопросов.

Высоко ценим посреднические усилия Российской Федерации в достижении и реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Убежден, что азербайджано-российское стратегическое партнерство и многоплановое взаимодействие будут и далее эффективно развиваться и углубляться, наполняясь новым содержанием, на благо наших народов и стран, во имя обеспечения стабильности, сотрудничества и прогресса в регионе», - говорится в письме.

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