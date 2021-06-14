Обмен карт минных полей Агдама на 15 задержанных армян – значительное событие с точки зрения развития региона – российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Обмен карт минных полей Агдама на 15 задержанных армян – значительное событие как с точки зрения развития региона, так и в плане формирования внешнеполитического образа Азербайджана.

Об этом сказала Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

Она отметила, что разминирование деоккупированных территорий – первостепенная задача для возвращения региону «человеческого облика» после десятилетий разрухи в период оккупации.

«Безопасность граждан – это основа государственности. Очевидно, что разминированные территории привлекут ещё больше зарубежных инвесторов, которые и сейчас уже готовы принять участие в восстановлении Карабаха. Договор об обмене задержанных армян на карты минных полей, несомненно, результат долгих переговоров, которые не прекращались, несмотря на высказывания со стороны Армении, что они могут в любой момент выйти из переговоров», – сказала она.

Галина Ниязова подчеркнула, что, к сожалению, пока только про Азербайджанское государство можно сказать, что оно отвечает за свои слова.

«Более того, то, что Армения использует карты минных полей как предмет торга за человеческие жизни, неблагоприятно сказывается на ее международном имидже», – добавила Ниязова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)