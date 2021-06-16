Шаг за шагом мы приближаемся к цели, направленной на доведение торгового оборота между Азербайджаном и Турцией в 2023 году до 15 миллиардов долларов - Эрдоган

БАКУ/Trend/ - Шаг за шагом мы приближаемся к цели, направленной на доведение нашего торгового оборота в 2023 году до 15 миллиардов долларов.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с заявлениями для прессы после подписания Шушинской декларации.

Уважаемые представители прессы, уважаемые гости, на состоявшейся только что встрече с моим братом Алиевым мы имели возможность еще раз обстоятельно рассмотреть наши связи. В предстоящие месяцы мы проведем в Турции заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Как вам известно, с 1 апреля 2021 года поездки между двумя странами осуществляются посредством удостоверения личности.

Этот шаг, облегчив наши взаимные связи, еще больше сблизит нас.

В последнее время мы предприняли важные шаги в двусторонней торговле.

1 марта 2021 года вступило в силу Преференциальное торговое соглашение. Шаг за шагом мы приближаемся к цели, направленной на доведение нашего торгового оборота в 2023 году до 15 миллиардов долларов.

Многие наши компании во главе с “Тюркие Петроллары” вложили крупные инвестиции в Азербайджане. Одновременно нас радует инвестиции в Турции азербайджанских компаний во главе с SOCAR. Мы обсудили с моим братом вопрос вложения инвестиций не только в Турции, но и при необходимости инвестирования SOCAR и “Тюркие Петроллары” третьих стран. Иншаллах, мы работаем и будем работать над этим.

В предстоящий период мы еще больше расширим масштабы нашего торгового и экономического сотрудничества. Мы вместе с Азербайджаном завершили такие гигантские проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс и TANAP. Эти проекты вместе с нашими странами вносят вклад в благосостояние и стабильность всего региона. С завершением проекта Трансадриатического трубопровода – ТАР наша страна поставляет природный газ Азербайджана, проходящий через ее территорию, на европейский рынок»,- отметил Эрдоган.